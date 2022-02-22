Пушилин заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало неожиданным для Украины

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что решение России признать независимость ДНР и Луганской народной республики было неожиданным для Украины. Об этом он сказал в интервью «Соловьев-live».

«У них, да, истерика, да, здесь достаточно неожиданное решение и для самого киевского режима, и для тех, кто стоит за ним, мы видели эти метания», — сказал руководитель ДНР.

В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Руководство республик эвакуировало часть населения в Россию, в частности, в Ростовскую область, из-за угрозы украинского вторжения. Также в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.