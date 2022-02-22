Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Экономист Шуст заявил, что отключение России от Visa и Mastercard маловероятно 12:37
«Фантасмагория»: Прилепин оценил назначение Кустурицы на должность... 12:36
Лавров: Киев перестал представлять весь украинский народ с 2014 году 12:35
Археологи: 3200 лет назад Кипр торговал металлами с Сардинией за 2500... 12:34
Замглавы Народной милиции ДНР Басурин: мне пока неизвестно, будут ли в регионе... 12:33
Джонсон объявил, что Россия готовится к «полномасштабному вторжению»... 12:30
В Росатоме опровергли остановку сборки Международного экспериментального реактора во... 12:27
Полицейский из Омска впал в кому, а через неделю его уволили 12:24
Калашников объяснил заявление о признании республик Донбасса в пределах областей 12:20
Неизвестный рисунок Матисса нашли в куче мусора 12:18

Пушилин заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало неожиданным для Украины

Глава ДНР Пушилин: у Киева истерика из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что решение России признать независимость ДНР и Луганской народной республики было неожиданным для Украины. Об этом он сказал в интервью «Соловьев-live».

«У них, да, истерика, да, здесь достаточно неожиданное решение и для самого киевского режима, и для тех, кто стоит за ним, мы видели эти метания», — сказал руководитель ДНР.

В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Руководство республик эвакуировало часть населения в Россию, в частности, в Ростовскую область, из-за угрозы украинского вторжения. Также в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть