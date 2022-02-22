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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Китай призвал все стороны в ситуации вокруг Украины продолжить диалог

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Tyrone Siu/Reuters

Китай призвал все стороны в ситуации вокруг Украины проявлять сдержанность и не предпринимать действия, ведущие к напряженности. Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что стороны должны продолжить диалог и консультации, сообщает ТАСС.

Постпред уточнил, что КНР приветствует и поддерживает все усилия по поиску дипломатического решения. Пекин считает, что нужно найти разумное решение для того, чтобы учесть обеспокоенность всех на основе равенства и взаимного уважения.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Российский лидер заявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

После этого постпред Великобритании при Организации объединенных наций (ООН) Барбара Вудворд во время заседания Совета Безопасности ООН заявила, что решения России по Донецкой и Луганской народным республикам будут иметь суровые и далеко идущие последствия.

Также постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путин «порвал в клочья» минские соглашения, подписав указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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