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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ООН заявили, что Путин «порвал в клочья» минские соглашения

Постпред США при ООН: Путин «порвал в клочья» минские соглашения и не остановится на этом

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Lev Radin/Global Look Press

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании Совета Безопасности, которое идет в настоящее время, что президент России Владимир Путин «порвал в клочья» минские соглашения, подписав указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Сегодня (в понедельник) президент (России Владимир) Путин порвал в клочья минские соглашения. Мы ясно давали понять, что не верим в то, что он на этом остановится», — сказала она.

По ее словам, признание ДНР и ЛНР ставит под угрозу суверенитет каждой страны, входящей в ООН, и нарушает устав организации.

Она добавила, что в настоящее время на Украине насчитывается почти 3 млн человек, нуждающихся в гуманитарной помощи, и в случае нападения России на Украину их число возрастет.

Ранее на заседании заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что решение России по ДНР и ЛНР может иметь как региональные, так и глобальные последствия.

Указ о признании независимости был подписан в понедельник, 21 февраля. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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