Захарова: РФ отправила ФРГ и США подборку материалов о творившихся в Донбассе бесчинствах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия отправила в Соединенные Штаты Америки и Германию подборку материалов о массовых захоронениях и бесчинствах, которые происходили в Донбассе. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Мы же отправили и вот сейчас в Берлин, и в (Соединенные) Штаты еще даже раньше, чем в Берлин, подборку материалов, которые свидетельствовали и о массовых захоронениях, и о бесчинствах, которые там творились. Это не преступления, понимаете, <…> это бесчинства», — рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что эту подборку не могут выложить в интернет, в ней есть кадры, которые «ни одна платформа не продержит более минуты».

Ранее Захарова заявила, что Россия планирует передать Германии по дипломатическим каналам депешу (уведомление) с материалами о массовых захоронениях в Донбассе. Она также предложила изучить уже опубликованные в открытом доступе материалы. В качестве аргумента Захарова сослалась на новость Следственного комитета России от 16 февраля 2022 года.