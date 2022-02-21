Глава Минобороны Британии назвал преимущество Запада перед Россией

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что преимущество Запада перед Россией состоит в наличии союзников. Об этом он сообщил на заседании британского парламента, передает ТАСС.

«Разница между нами и Россией заключается в том, что у России нет союзников. Белоруссия — единственный союзник России. О ком-либо нужно судить по его друзьям, в случае с Россией — это Белоруссия», — сказал он.

По его словам, российские власти не могут понять, что международные союзы — это знак цивилизованного общества и соблюдения прав человека.

«Если вы хотите быть сами по себе и затыкать остальных, вы закончите, как Северная Корея», — добавил он.

Ранее Уоллес заявил, что у России нет власти над Донбассом, признанной международным правом, поэтому Соединенное Королевство не должно признавать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Он выразил обеспокоенность по поводу «последней резолюции по Донбассу» Госдумы, связанной с предложением признать независимость ДНР и ЛНР. Уоллес также отметил, что Лондон не должен признавать этот документ.