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В Госдуме рассказали о порядке работы парламента при процедуре признания ДНР и ЛНР

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Первый замглавы комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий рассказал РИА «Новости» о том, что процедура признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР пройдет в несколько этапов.

«После признания (ДНР и ЛНР) президентом Госдума принимает закон о признании Донецкой и Луганской народных республик, дальше это ратифицирует Совет Федерации и подписывает президент», — объяснил парламентарий.

По его словам, высокой остается вероятность обсуждения данной темы на пленарном заседании. Депутат объяснил, что на границах ДНР и ЛНР каждый день гибнут люди, а в регионе активно проявляют агрессию запрещенный в РФ и экстремистский «Правый сектор» (организация запрещена в России), а также частные военные компании и бригады ВСУ.

Госдума на заседании 15 февраля поддержала постановление с просьбой поддержать независимость ДНР и ЛНР. Парламентарии выразили уверенность в том, что признание республик Донбасса позволит защитить население от внешних угроз и пресечь «геноцид по отношению к жителям республик».

21 февраля на заседании Совбеза с участием президента России Владимира Путина спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу и другие выразили необходимость поддержать Донбасс в его стремлении стать независимым от Украины регионом.

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