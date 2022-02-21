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Володин объяснил причину обращения Госдумы к президенту о признании республик Донбасса

Володин: обращение к Путину о признании Донбасса вызвано гуманитарными соображениями

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совбеза заявил, что Госдума обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашенные республики Донбасса, исходя из гуманитарных соображений.

По его словам, решение об обращении к президенту не было спонтанным и большинство депутатов высказались за направление документа. Володин также рассказал, что на сегодняшний день 1,2 млн жителей Донбасса подали заявление на получение гражданства России.

«Количество подавших заявления на гражданство Российской Федерации — 1 млн 200 тысяч. Около 800 тысяч получили гражданство, но желающих его получить намного больше», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Комментируя возможность признания непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, Володин отметил, что Госдума исходит из того, что ситуация в Донбассе не меняется уже на протяжении восьми лет.

15 февраля депутаты Госдумы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался. Парламентарии выразили уверенность, что признание республик Донбасса позволит защитить население от внешних угроз и пресечь «геноцид по отношению к жителям республик».

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