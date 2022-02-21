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Дегтярев назвал Жириновского пророком из-за сбывшихся предсказаний

Хабаровский губернатор Дегтярев назвал Жириновского пророком из-за предсказания ситуации с ЛНР и ДНР

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В прямом эфире в социальных сетях глава Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал главу ЛДПР Владимира Жириновского пророком, так как лидер партии задолго предугадал развитие ситуации с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), передает РИА «Новости».

Дегтярев напомнил, что написал о Жириновском две книги. В 2015 году он написал «Пророк в своем Отечестве, а в 2021 году — «Пророк 2.0». В ней Дегтярев писал о главе партии и о его предсказаниях.

«И, кстати говоря, о той ситуации, которая сейчас разворачивается у нас в Донецке и в Луганске, он опять — и это видео вы можете найти в интернете — еще перед Новым годом все сказал. Вот, нужно его слушать, и тогда будет все хорошо в стране. Жириновский наш пророк», — сказал Дегтярев.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР объявили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. На следующий день главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили об эвакуации жителей республик в Россию.

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