Депутаты Рады хотят переговоров с Госдумой

Внефракционные депутаты Верховной рады Украины предложили обратиться к депутатам Госдумы России для «безотлагательного начала переговорного процесса по деэскалации и гарантиям устойчивого мира». Документ цитирует РИА «Новости».

«Верховная рада Украины обращается в Госдуму РФ о начале переговорного процесса — стратегических консультаций по деэскалации ситуации, гарантиям устойчивого мира и решения проблемы Донбасса сугубо мирным путем, в полном соответствии с минскими соглашениями», — следует из проекта обращения.

В документе также говорится, что Украину «толкают на войну» и что в таких обстоятельствах бездействовать — это преступление. По мнению депутатов, в настоящее время необходим новый переговорный процесс, который будет предотвращать конфликты и снимет напряжение, а также создаст условия для эффективного диалога о безопасности на континенте и взаимных гарантиях этой безопасности.

Депутаты предлагают сформировать в Раде группу народных депутатов Украины по стратегическим консультациям с уполномоченными представителями Федерального Собрания.

История с «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева. Публикации же американской прессы о «подготовке» России к «нападению» на Украину в МИД РФ назвали «провалом» западной пропаганды.