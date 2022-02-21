Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов сделал замечание российским... 18:11
Астрономы рассказали, как телескоп James Webb сможет искать инопланетные цивилизации 18:07
Бородина раскритиковала мужчин, уделяющих много внимания соцсетям 18:05
Володин объяснил причину обращения Госдумы к президенту о признании республик... 18:04
На авторынке не осталось «живых» автомобилей для бюджета в 500... 18:02
Шойгу заявил, что Украина сосредоточила почти 60 тысяч военных у ДНР и ЛНР 17:59
Путин на совещании Совбеза предложил решить вопрос о признании ДНР и ЛНР 17:58
Дегтярев назвал Жириновского пророком из-за сбывшихся предсказаний 17:57
Козак обвинил Киев в «изобретении схем» для невыполнения минских... 17:56
Кожевников о серебре сборной России: нормальная ситуация для нынешнего состояния... 17:54

Депутаты Рады хотят переговоров с Госдумой

В Верховной раде создали обращение к депутатам Госдумы для переговоров по деэскалации

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Внефракционные депутаты Верховной рады Украины предложили обратиться к депутатам Госдумы России для «безотлагательного начала переговорного процесса по деэскалации и гарантиям устойчивого мира». Документ цитирует РИА «Новости».

«Верховная рада Украины обращается в Госдуму РФ о начале переговорного процесса — стратегических консультаций по деэскалации ситуации, гарантиям устойчивого мира и решения проблемы Донбасса сугубо мирным путем, в полном соответствии с минскими соглашениями», — следует из проекта обращения.

В документе также говорится, что Украину «толкают на войну» и что в таких обстоятельствах бездействовать — это преступление. По мнению депутатов, в настоящее время необходим новый переговорный процесс, который будет предотвращать конфликты и снимет напряжение, а также создаст условия для эффективного диалога о безопасности на континенте и взаимных гарантиях этой безопасности.

Депутаты предлагают сформировать в Раде группу народных депутатов Украины по стратегическим консультациям с уполномоченными представителями Федерального Собрания.

История с «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева. Публикации же американской прессы о «подготовке» России к «нападению» на Украину в МИД РФ назвали «провалом» западной пропаганды.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть