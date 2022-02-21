В украинском горсовете депутаты и жители подрались при обсуждении финансирования обороны

На Украине в Ровенском городском совете 21 февраля во время сессии произошла драка между депутатами, сообщает «Суспільне Рівне».

Местный активист, врач Ровенской городской больницы Роман Коваль во время своего выступления выразил претензии к деятельности всеукраинского объединения «Свобода».

К трибуне подошли депутаты от этой партии — Юрий Осипчук и Владимир Валявко — и уточнили, какие претензии имеет Коваль. Тогда с конца зала к трибуне подбежал местный житель Роман Огородник и ударил в лицо Владимира Валявко. После этого к ним сбежались десятки человек и началась потасовка.

По утверждению корреспондента «Суспільного», после этого депутат Олег Осуховский ходил в зале с разбитым носом. В драку вмешались правоохранители, которые теперь выясняют обстоятельства инцидента.

По данным Zaxid.net, депутаты должны были рассмотреть вопрос о выделении средств из бюджета города на финансирование территориальной обороны, но сделать это они не успели. Сессию перенесли на 22 февраля.

Ранее сообщалось, что украинские депутаты из Бердянска решили спор на дороге дракой.