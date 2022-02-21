Евросоюз завершил работу над новыми санкциями против России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз завершил работу над санкциями против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Работа над санкциями завершена, они готовы. В критической ситуации я созову экстренную встречу глав МИД, на которой санкции будут представлены», — сказал он.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономические санкции — самый мощный рычаг воздействия на Россию. По ее словам, санкции могут затронуть все товары, которые необходимы России для модернизации и диверсификации экономики, производящиеся на территории Евросоюза, США, Канады и Великобритании.

Фон дер Ляйен добавила, что санкции смогут отговорить Москву от возможного плана «вторжения» на Украину и стимулировать дальнейшие переговоры.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.