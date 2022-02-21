Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли жилой дом 05:53
В Госдуме назвали ОИ-2022 чрезвычайно политизированными 05:39
На Украине опять подорожало сало 05:33
Кершоу: Большунов не то что квартиру получит от Путина, ему дворец в Сочи подарят 05:17
Сахалинец перерезал горло гостье из-за громкой музыки 05:09
В Белом доме подтвердили готовность Байдена к встрече с Путиным 05:05
Терещенко перечислил российских хоккеистов, разочаровавших его на ОИ 04:59
На Украине заявили о желании вступить в НАТО, несмотря на сигналы ряда... 04:56
Американцы потребовали от властей «нормальных» источников об «угрозе... 04:54
В ЛНР заявили о гибели двух человек в результате обстрела со стороны ВСУ 04:42

В Белом доме заявили, что Россия продолжает подготовку к «вторжению» на Украину

Белый дом: Россия продолжает подготовку к «вторжению» на Украину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

США считают, что Россия продолжает подготовку к «полномасштабному вторжению» на Украину, которое состоится «в ближайшее время». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«В настоящее время, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному вторжению на Украину, которое состоится в ближайшее время», — говорится в заявлении.

Ранее корреспондент американского телеканала CBS сообщил, что у разведки США есть данные о «приказе» военным России «вторгнуться на Украину». По его словам, план атаки пока разрабатывается. Источник в Минобороны РФ назвал эту информацию глупостью, а в МИД пошутили, что план уже ранее публиковали немецкие СМИ. Российский посол в США Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия не угрожает ни США, ни Украине и не собирается ни на кого нападать.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть