В Белом доме заявили, что Россия продолжает подготовку к «вторжению» на Украину

США считают, что Россия продолжает подготовку к «полномасштабному вторжению» на Украину, которое состоится «в ближайшее время». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«В настоящее время, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному вторжению на Украину, которое состоится в ближайшее время», — говорится в заявлении.

Ранее корреспондент американского телеканала CBS сообщил, что у разведки США есть данные о «приказе» военным России «вторгнуться на Украину». По его словам, план атаки пока разрабатывается. Источник в Минобороны РФ назвал эту информацию глупостью, а в МИД пошутили, что план уже ранее публиковали немецкие СМИ. Российский посол в США Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия не угрожает ни США, ни Украине и не собирается ни на кого нападать.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.