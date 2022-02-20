Посольство США предупредило американцев об опасности терактов в РФ

Посольство США в Москве на официальном сайте диппредставительства опубликовало предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«По сообщениям средств массовой информации, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также в других местах скопления людей в крупных городах, в том числе Москву и Санкт-Петербург и районы вдоль границы РФ с Украиной», — говорится в заявлении американской дипмиссии.

При этом посольство не приводит ссылки на конкретные публикации, на основе которых сделаны выводы о возможности терактов в России, но призывает учесть эти данные при составлении личных планов, а также подумать о вариантах эвакуации с российской территории, которые бы не требовали содействия американских властей.

Ранее телеканал CBS, не приводя доказательств, сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.

Накануне посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что Россия не собирается нападать на Украину.

По словам Антонова, Россия не претендует на чужие территории и считает, что Донбасс является частью Украины.