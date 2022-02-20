В Финляндии не нашли причин пересмотреть политику неучастия в НАТО

Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что не видит причин для пересмотра политики неучастия в НАТО, но признал, что дискуссия об этом идет. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Пока я не вижу каких-либо причин для каких-либо драматических, неожиданных перемен. Все это необходимо тщательно продумать», — рассказал Нийнисте.

Он подчеркнул, что на эту тему в данный момент идут большие дискуссии. По мнению Нийнисте, Финляндия их продолжит, а в зависимости от дальнейшей ситуации на Украине, это может стать значительно более вероятным.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна сохраняет за собой возможность вступить в НАТО.

По его словам, в основе доклада правительства Финляндии о внешней политике и политике безопасности лежит обеспечение пространства для маневра и возможностей выбора.

До этого председатель парламентского комитета по иностранным делам Мики Ниикко заявил, что уходит с поста руководителя комитета после сообщения в Twitter об Украине и НАТО. Он признал, что твит был написан небрежно, а каждая страна имеет право на самоопределение.