В Кремле оценили заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что объявление дат «вторжения» плохо кончится

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил о том, что ежедневное упражнение по объявлению «даты вторжения России» на Украину может иметь пагубные последствия.

Комментируя сообщения о датах российского «вторжения», пресс-секретарь главы государства рассказал, что слышал обоснование «из области теории заговора».

«Смотрите, есть Украина, которая потеряла свою территориальную целостность в результате вооруженного переворота. И Украина, в концептуальных установочных документах которой допускается применение силы при возвращении утраченных территорий. При этом мы видим, что НАТО, США, Великобритания вереницей отправляют грузовые самолеты, напичканные вооружением, боеприпасами и т.д. И одновременно им обеспечивается дипломатическая и политическая крыша, да», — сказал Песков.

Он добавил, что согласно этой теории, если какая-то сила пересечет границу Украины, то будут «адские санкции».

«Не провоцирует ли это Украину на решение проблемы Донбасса силовым путем? Вот все звенья цепи свидетельствуют об этом», — пояснил Песков, подчеркнув, что это лишь одна из теорий и не является его личным заявлением.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Донбасса отказались признавать новую власть после госпереворота в стране. В 2015 году главы стран «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений, принятых 19 сентября 2014 года. В том же году Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в худшем случае нападение может произойти на следующей неделе.

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