На Украине рассказали, можно ли пересмотреть отказ от ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен инициировать проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Об этом сообщается в выступлении, транслируемом офисом главы государства в Facebook.

Планы, связанные с пересмотром отказа Украины от ядерного оружия, Зеленский обнародовал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности

По словам президента, если саммит стран — участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то документ признают как недействительный. Речь в том числе о пунктах, утвержденных в 1994 году.

«Созвать [консультации] поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает...» — обратил внимание Зеленский.

Будапештский меморандум подразумевает гарантии безопасности и территориальной целостности Украины. В свою очередь Киев гарантировал отказ от ядерного вооружения. Документ также подписали РФ, Соединенные Штаты и Британия 5 декабря 1994 года.

Ранее Зеленский назвал провокацией информацию о разрыве украинских снарядов в Ростовской области.

Также в Совбезе Украины охарактеризовали ситуацию в Донбассе как напряженную.