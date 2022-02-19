Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Глава минобороны Украины высказался о наступлениях в Донбассе 20:18
В Польше задумались об отключении «Северного потока — 1» 20:13
Москва ответит немецкому канцлеру, назвавшему нелепыми заявления о геноциде... 19:54
Козловский: российские фигуристы воспринимались аудиторией Пекина, как посредственные 19:54
В МИД Британии объяснили, чем ответят на «вторжение» РФ... 19:53
Франция призвала своих граждан покинуть Украину 19:47
В Евросоюзе заявили о «советском стиле мышления» руководства России 19:43
Российский фигурист раскритиковал организацию Олимпиады в Пекине 19:34
Захарова назвала Зеленского «бездушным циником» после слов о Донбассе 19:27
В Еврокомиссии назвали условия для введения новых санкций против России 19:26

На Украине рассказали, можно ли пересмотреть отказ от ядерного оружия

Зеленский не исключил пересмотр отказа Украины от ядерного оружия

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен инициировать проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Об этом сообщается в выступлении, транслируемом офисом главы государства в Facebook.

Планы, связанные с пересмотром отказа Украины от ядерного оружия, Зеленский обнародовал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности

По словам президента, если саммит стран — участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то документ признают как недействительный. Речь в том числе о пунктах, утвержденных в 1994 году.

«Созвать [консультации] поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает...» — обратил внимание Зеленский.

Будапештский меморандум подразумевает гарантии безопасности и территориальной целостности Украины. В свою очередь Киев гарантировал отказ от ядерного вооружения. Документ также подписали РФ, Соединенные Штаты и Британия 5 декабря 1994 года.

Ранее Зеленский назвал провокацией информацию о разрыве украинских снарядов в Ростовской области.

Также в Совбезе Украины охарактеризовали ситуацию в Донбассе как напряженную.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть