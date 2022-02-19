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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Бундестаге рассказали о «перешедшем границе» после Украины

Глава фракции СДПГ в бундестаге Мютцених обвинил посла Украины в «переходе границ»

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Reuters

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что украинский посол Андрей Мельник «перешел границы». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам парламентария, Киев знает, что ФРГ пытается найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата» и минских соглашений. В этом контексте он раскритиковал поведение украинского посла.
«Поведение посла Украины в Германии при этом далеко не полезно. В частности, своим требованием, чтобы канцлер Германии предъявил ультиматум российскому президенту, он перешел границы», — рассказал Мютцених.

Ранее Мельник потребовал от Германии предоставить его стране 12 тыс. противотанковых ракет из-за обострения ситуации вокруг «вторжения» России.

Посол отметил, что Киев возобновляет запрос на поставку тяжелого вооружения, который был направлен в Берлин 3 февраля. Однако издание напоминает, что в том документе речь шла об электронных системах слежения, средствах разминирования, цифровых радиостанциях, приборах ночного видения и прочего технического снаряжения.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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