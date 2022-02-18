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Глава Мюнхенской конференции рассказал об ошибке России

Глава Мюнхенской конференции Ишингер назвал ошибкой отказ России от участия в форуме

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Глава Мюнхенской конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что отказ России от официального участия в Мюнхенской конференции по безопасности является ошибкой, передает его слова телеканал ZDF.

«Я считаю это ошибкой. Многие сотни международных участников и ответственных лиц, конечно, очень сожалеют, что Россия не появилась здесь, в Мюнхене», - сказал Ишингер.

Он добавил, что на конференции присутствуют представители российских фирм, а также «бывшие официальные лица». Политик пообещал «вести дискуссию не только о России, но и с Россией».

Мюнхенская конференция проходит с 18 по 20 февраля, впервые в очном формате за последние два года.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отнеслась к сожалением к отказу России от участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Во время выступления в парламенте Баварии мэр Киева Виталий Кличко призвал демократический мир встать рядом с Украиной для защиты принципов демократии и безопасности.

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