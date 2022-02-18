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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Жители Германии высказались против вступления Украины в НАТО

Опрос ARD: большинство немцев оказались против принятия Украины в НАТО

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Reuters

Около 53% граждан Германии выразили нежелание присоединения Украины к НАТО, менее трети выступили за ее вступление в альянс, следует из опроса телеканала ARD.

Из результатов опроса следует, что около 31% респондентов выступают против вступления Украины в НАТО «в ближайшие годы», еще 22% исключают прием страны в НАТО полностью. При этом 28% немцев считают, что Украине нельзя отказывать в членстве в альянсе. Еще 19% отказались высказываться по этому вопросу.

В опросе, который проводился с 15 по 16 февраля текущего года по телефону и онлайн, приняли участие 1202 человека. Погрешность составляет 2-3 процентных пункта.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал прошедшую встречу главы государства с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве.

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