Лукашенко прибыл в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 18 февраля, прибыл в Москву для переговоров с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи лидеры двух стран, как ожидается, обсудят вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, торгово-экономическое сотрудничество, а также актуальные проблемы европейской безопасности.

На этой неделе Путин провел в Москве переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Бразилии Жаиром Болсонару. До этого российский лидер встретился с главами Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.

Последний раз Путин и Лукашенко встречались 29 декабря прошлого года, в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Тогда были подняты темы союзного государства, совместных военных учений, а также подведены итоги саммита лидеров СНГ. Переговоры продлились более трех часов.