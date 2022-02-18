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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ЛНР рассказали о планах обороны от Украины

Глава ЛНР Пасечник: мы готовы дать отпор Киеву в любой момент

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РИА Новости

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, в честь годовщины боев в районе Дебальцево обратился к жителям Донбасса и заявил, что ЛНР и ДНР готовы дать отпор Киеву в любой момент, сообщает РИА «Новости».

«Освобождение Чернухино-Дебальцевского плацдарма далось непросто. Силы ВСУ основательно укрепились на данном направлении и наносили массированные удары по мирному населению, гражданской инфраструктуре и позициям наших военных. Несмотря на численное превосходство техники и живой силы врага, мы были сильнее, потому что защищали родную землю. Правда всегда была на нашей стороне», — заявил Пасечник.

Он напомнил, что в 2015 году ВСУ понесли тяжелейшие потери, часть украинских солдат сдалась в плен, часть была вынуждена бежать.

Ранее в ЛНР рассказали, сколько раз за прошедшие сутки украинские силовики нарушили режим тишины.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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