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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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США получили письменный ответ РФ по теме гарантий безопасности

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Власти США получили письменный ответ России по тематике гарантий безопасности, сообщает телеканал CBS.

«Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был передан послу Джону Салливану в Москве сегодня», — сообщил американский дипломат телеканалу.

РИА «Новости» сообщает, что МИД РФ подтвердил передачу российской реакции на ранее полученный письменный ответ США. Как отметили в ведомстве, американские власти до этого «выбрали удобные для себя темы» и «перекрутили» предложения Москвы.

В МИД РФ рассказали, что Россия дополнительно подчеркнула в своем ответе «неприемлемость требований» о выводе российских войск с приграничных территорий около Украины. Она потребовала от западных стран и НАТО полностью вывести всех своих советников с украинской территории и отказаться от учений с Киевом.

Также Москва заявила о необходимости вывода абсолютно всех «сил и вооружений» США из Прибалтики, Центральной и Восточной Европы. Российские дипломаты ожидают четких предложений о формате юридического отказа НАТО от расширения на восток.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва опубликует свою реакцию на ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ американской стороне; это произойдет 17 февраля.

В начале февраля США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР, что должно было стать частью соглашения с Москвой. Кроме того, США и НАТО обвинили Россию в том, что она «нарушила доверие», лежащее в основе сотрудничества между странами, из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее на Западе готовы и дальше обсуждать с Москвой меры по совместному разоружению и деэскалации.

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