Американский дипломат увидела признаки «вторжения» России на Украину в ситуации «на земле»

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что ситуация «на земле» говорит о движении России к «неминуемому вторжению» на Украину, передает ТАСС.

Он сообщила, что на заседании Совбеза ООН 17 февраля по минским соглашениям госсекретарь США Энтони Блинкен представит план снижения напряженности ситуации вокруг Украины. Он приедет в Нью-Йорк перед визитом в Мюнхен, чтобы выразить «приверженность дипломатии, предложить и подчеркнуть путь к деэскалации и дать понять миру, что мы делаем все, чтобы предотвратить войну».

Днем ранее в интервью Al Jazeera Томас-Гринфилд подчеркнула, что не может предсказать, что будут делать русские, но знает, что Россия будет продолжать угрожать безопасности Украины. В то же время политик заверила, что США будут «активно помогать» России и Украине «найти способ избежать конфронтации, но на дипломатическом уровне и за столом переговоров».

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах ,и сообщают даты готовящегося «нападения». В МИД России сообщили, что дезинформация о нападении России на Украину является «неуклюжей попыткой сохранить лицо» западных властей.