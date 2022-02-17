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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В НАТО заявили о готовности России к «вторжению» на Украину

Генсек НАТО Столтенберг рассказал о достаточном количестве сил у РФ для «вторжения» на Украину

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Stephanie Lecocq/Pool via Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса, что у России достаточно сил для вторжения на территорию Украины без дополнительной подготовки, сообщает ТАСС.

По его словам, организация ожидает сокращения числа российских военных на украинской границе.

«Мы не видели пока реального отвода войск. Мы видели, как передвигаются силы от одного места к другому, но наращивание сил продолжалось. Мы не видели значимой деэскалации. Это, конечно, может измениться, и мы для этого и работаем. Мы ждем значительного и существенного сокращения численности сил вокруг Украины и на территории Украины», — сказал руководитель альянса.

Он подчеркнул, что НАТО активно пытается дипломатическими методами разрешить украинскую проблему. Но признаков снижения напряженности пока не наблюдается.

«Это, конечно, может измениться, и мы для этого и работаем», — отметил Столтенберг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что некоторые страны Европы наряду с Россией выступают против вступления его страны в НАТО.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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