Лукашенко пригрозил разместить в Белоруссии «сверхъядерное» оружие

Белоруссия в случае угрозы со стороны противников готова разместить у себя как ядерное, так и перспективное «сверхъядерное» оружие, заявил президент Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский, где он инспектировал ход российско-белорусских военных учений «Союзная решимость — 2022». Его слова приводит «БелТА».

«В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию», — сказал белорусский лидер.

Но если никаких угроз со стороны недружественных стран не будет, то ядерное оружие в Белоруссии «100 лет не нужно», уточнил он.

Лукашенко также предупредил, что может разместить под Минском российские зенитные ракетные комплексы С-400. По его словам, в Белоруссии сейчас находится комплекс С-400 и его осваивают белорусские военные.

«Если будет надо, еще пару установок мы поставим. А больше нам не надо. Это оружие, которое «видит» на расстоянии, по-моему, 600 км. Где мы его поставим? 600 км обнаружение цели. Мы ведем речь о закупке нескольких таких установок. Мы можем их установить где-то восточнее Минска или под Минском и будем видеть, что делается в Киеве, за Варшавой и так далее», — отметил президент Белоруссии.

Он также сообщил, что Белоруссия договорилась оставить у себя российские боеприпасы после учений.