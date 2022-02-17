В Британии заявили, что уже «слишком поздно» отправлять войска на Украину

Председатель комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил в прямом эфире телеканала Sky News, что западным странам стоит изучить возможность введения бесполетной зоны над Украиной.

По его словам, уже «слишком поздно» принимать решение о переброске британских войск на украинскую территорию.

«Запад должен спросить себя, что мы можем еще сделать. Может быть, мы должны рассмотреть установление бесполетной зоны, определенно, военные расходы должны вырасти вместе с тем, как мир становится опаснее. <...> Мы по-прежнему можем предложить бесполетную зону. Первоначально бесполетная зона на самом деле может быть полезной», — сказал парламентарий.

Эллвуд объявил, что поднимет вопрос о бесполетной зоне на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Reuters процитировал текст заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, написанного для предстоящих выступлений в ходе поездки на Украину. В частности, она отметила, что Россия должна выбрать путь дипломатии в ситуации вокруг украинской проблематики, иначе ее ждут тяжелые последствия для экономики и статус государства-изгоя.