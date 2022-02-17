Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В НАТО заявили о готовности России к «вторжению»... 16:09
В МИД РФ прибыла британский посол Дебора Боннерт 16:08
Семья Боба Сагета судится с шерифом из-за утечки фото с места смерти комика 16:08
У Путина и японского премьера состоялся телефонный разговор 16:07
Карен Шахназаров отозвал иск к дочери из-за квартиры 16:02
Немецкая фигуристка рассказала о положительном эффекте скандала с Валиевой 16:01
Путин потребовал сформировать неприятие хамского поведения на дорогах России 15:58
МИД Франции рассказал о реакции Парижа на возможное признание ЛНР и ДНР 15:57
В Роскомнадзоре опровергли разработку проекта о запрете чайлдфри и радикального... 15:55
В Польше заявили о планах построить стену на границе с Россией 15:52

В Британии заявили, что уже «слишком поздно» отправлять войска на Украину

Британский депутат Эллвуд предложил установить бесполетную зону над Украиной

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Малолетка/AP

Председатель комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил в прямом эфире телеканала Sky News, что западным странам стоит изучить возможность введения бесполетной зоны над Украиной.

По его словам, уже «слишком поздно» принимать решение о переброске британских войск на украинскую территорию.

«Запад должен спросить себя, что мы можем еще сделать. Может быть, мы должны рассмотреть установление бесполетной зоны, определенно, военные расходы должны вырасти вместе с тем, как мир становится опаснее. <...> Мы по-прежнему можем предложить бесполетную зону. Первоначально бесполетная зона на самом деле может быть полезной», — сказал парламентарий.

Эллвуд объявил, что поднимет вопрос о бесполетной зоне на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Reuters процитировал текст заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, написанного для предстоящих выступлений в ходе поездки на Украину. В частности, она отметила, что Россия должна выбрать путь дипломатии в ситуации вокруг украинской проблематики, иначе ее ждут тяжелые последствия для экономики и статус государства-изгоя.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть