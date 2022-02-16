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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украинский политик пообещал прислать Путину коньяк за ДНР и ЛНР

Украинский политик Арестович пообещал прислать Путину коньяк в случае признания Россией ДНР и ЛНР

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Алексей Арестович/Facebook

Внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил на своем YouTube-канале, что, если Россия признает независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, он пришлет бутылку коньяка президенту РФ Владимиру Путину.

Он отметил, что Россия может передумать, поэтому он не хочет говорить об этом вслух и держит скрещенными пальцы.

«Я <...> Путину пошлю бутылку коньяка лично, если он признает. Потому что это лучший выход для Украины, самый лучший — мы сбрасываем с себя удавку Минских соглашений, которые невыполнимы», — сказал Арестович.

Политик выразил мнение, что если Россия признает республики Донбасса, то может начаться война, потому что в программных документах республик указана вся территория Луганской и Донецкой областей, и тогда Украина «навешает им по самое не хочу».

По словам Арестовича, штурмовать в лоб заминированный стационарный фронт — это самоубийство и для республик, и для кадровой российской армии, однако эту цену придется заплатить, зато Украина скинет навсегда удавку минских договоренностей.

14 февраля депутаты Госдумы большинством голосов поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За проект постановления проголосовал 351 депутат, 16 выступили против и один воздержался.

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