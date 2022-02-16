Президент Бразилии не отказался от российского теста на COVID-19 перед встречей с Путиным

Президент России Владимир Путин и глава Бразилии Жаир Болсонару начали встречу в Кремле без дополнительных мер по коронавирусу.

Перед переговорами бразильский лидер возложил венок с лентами в цветах бразильского флага к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

«Путин и президент Бразилии на переговорах разместились в креслах рядом – без социальной дистанции», — сообщил телеканал «Россия 24».

Отмечается, что Болсанару «не побоялся оставить ДНК» и сдал тест на коронавирус российским медикам, а не врачам из посольства, как ранее делали в Москве президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Из-за того, что европейские политики не стали делать тест у российских врачей, переговоры с Путиным у них проходили за столом длиной около 4 метров.