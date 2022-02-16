Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Определился соперник сборной России по хоккею по полуфиналу ОИ-2022 18:46
Захарова заявила о безразличии России к заявлениям генсека НАТО Столтенберга 18:44
Znak: задержан политолог Валерий Соловей 18:39
Посол Украины в Японии надел самурайские доспехи и обратился к России... 18:37
УЕФА открыл дело против УАФ из-за поведения украинских фанатов на матче... 18:37
Роскомадзор подал в суд на журнал о поэзии за матерную цитату... 18:34
Британский таблоид назвал 12 способов похудеть без диет 18:34
В Подмосковье перевернулся легкомоторный самолет 18:32
Страховщики рассказали о крупнейших выплатах за угнанные автомобили 18:29
В Германии предупредили о приближении новой холодной войны 18:26

Президент Бразилии не отказался от российского теста на COVID-19 перед встречей с Путиным

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент России Владимир Путин и глава Бразилии Жаир Болсонару начали встречу в Кремле без дополнительных мер по коронавирусу.

Перед переговорами бразильский лидер возложил венок с лентами в цветах бразильского флага к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

«Путин и президент Бразилии на переговорах разместились в креслах рядом – без социальной дистанции», — сообщил телеканал «Россия 24».

Отмечается, что Болсанару «не побоялся оставить ДНК» и сдал тест на коронавирус российским медикам, а не врачам из посольства, как ранее делали в Москве президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Из-за того, что европейские политики не стали делать тест у российских врачей, переговоры с Путиным у них проходили за столом длиной около 4 метров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть