Госдума приняла в I чтении законопроект о наказании за пытки от представителей власти

Госдума приняла единогласно в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за пытки, совершенные представителями власти, сообщается на сайте нижней палаты.

Депутаты приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми предлагается ужесточить ответственность за пытки, совершаемые в том числе и сотрудниками ФСИН России, а не только следователями или лицами, проводящих дознание, как это указано в законе сейчас.

Законопроект усиливает наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Теперь за такие преступления можно получить срок до 12 лет, что переводит их в разряд особо тяжких.

Также в законопроекте дано более четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года.

Как отметил автор законопроекта Павел Крашенинников, неумение правоохранителей эффективно пользоваться своими полномочиями или их «неуемное служебное рвение, приводящее к нарушению законности, формирует отрицательное отношение общества к правоохранительной системе и такие явления нужно исключать из правоприменительной практики».

Ранее глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что пытки осужденных в колониях являются проявлением профессиональной деформации, необходимо менять ментальность.

Вопрос об изменении законодательства возник после того, как были обнародованы случаи насилия над заключенными в нескольких российских колониях. Правозащитный проект Gulagu.net получил более 100 видеофайлов ФСИН, подтверждающих системный характер пыток в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей.