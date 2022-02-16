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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Захарова: западные СМИ делали все для начала войны на Украине

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Информация о вторжении России на Украину, которого не случилось, продемонстрировала степень абсурда заявлений западных СМИ и администрации США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Нужно перестать верить всему тому, что говорят в Вашингтоне, особенно в отношении Украины, народа Украины, России», — сказала Захарова.

По ее словам, на Западе очень хотели, чтобы война в итоге началась.

«К сожалению для многих западных средств массовой информации, та самая война опять не состоялась. Они пытались сделать все, чтобы она состоялась, и, возможно, на страницах их газет бои были нешуточные, но к реальности это не имеет никакого отношения», — отметила представитель МИДа.

Кроме того, подчеркнула Захарова, Россия и Украина — имея кардинально отличное друг от друга мнение по различным вопросам — в один голос заявляли об активной дезинформации со стороны западных медиа-ресурсов и отсутствии какого-либо основания в заявлениях о предстоящей «войне».

Ранее Захарова призвала западные СМИ огласить график российских «вторжений» на Украину.

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