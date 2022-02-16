Зюганов рассказал о своем состоянии после выписки из больницы

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о своем состоянии здоровья после выписки из больницы. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Ладно, слушайте, ребята. Сказал ведь: выздоровели, работаем, все нормально. Вы что, выполняете роль врачей, санитаров? Нормальное состояние, трудимся», — сказал он.

Отвечая на вопрос о госпитализации, политик подчеркнул, что место его нахождения является его личным делом.

«Какая вам разница, где я нахожусь? Хотите — позвоните врачам, они вам все подтвердят. Понимаете, это мое дело, где я нахожусь. Поэтому поспокойнее. Если бы было состояние другое, то я бы не поднимал трубку», — сказал глава КПРФ.

Ранее Зюганов подтвердил агентству РИА «Новости», что его выписали из Центральной клинической больницы.

Он сообщил, что чувствует себя нормально и занимается работой.

11 февраля стало известно, что Геннадий Зюганов попал в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Как сообщал глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко, лидер партии на несколько дней был помещен в больницу для профилактики. Соответствующее решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации в России, а также перенесенных политиком в течение последних нескольких лет операций.