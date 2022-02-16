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Евросоюз отказался посылать наблюдателей на референдум в Белоруссии

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Francois Mori/AP

Европейский союз не планирует отправлять официальную делегацию наблюдателей на республиканский референдум по изменению конституции в Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

При этом, по словам представителя внешнеполитического ведомства Евросоюза, граждане стран ЕС в самостоятельном порядке могут отправиться в Белоруссию и зарегистрироваться в качестве наблюдателей.

Конституционный референдум в Белоруссии состоится 27 февраля.

В декабре прошлого года белорусские власти опубликовали проект изменений основного закона страны. Один из главных пунктов — изменение срока правления главы государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя сторонником двух президентских сроков.

По словам главы государства, белорусы на предстоящем конституционном референдуме дадут оценку деятельности властных структур в республике.

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