Евросоюз отказался посылать наблюдателей на референдум в Белоруссии

Европейский союз не планирует отправлять официальную делегацию наблюдателей на республиканский референдум по изменению конституции в Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

При этом, по словам представителя внешнеполитического ведомства Евросоюза, граждане стран ЕС в самостоятельном порядке могут отправиться в Белоруссию и зарегистрироваться в качестве наблюдателей.

Конституционный референдум в Белоруссии состоится 27 февраля.

В декабре прошлого года белорусские власти опубликовали проект изменений основного закона страны. Один из главных пунктов — изменение срока правления главы государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя сторонником двух президентских сроков.

По словам главы государства, белорусы на предстоящем конституционном референдуме дадут оценку деятельности властных структур в республике.