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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден пообещал жесткий ответ на «нападение» России

Байден: США не являются угрозой для России и не намерены дестабилизировать ситуацию

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Президент США Джо Байден заявил, что граждане России не являются врагами США, а Вашингтон не намерен дестабилизировать ситуацию в РФ. Об этом он рассказал во время выступления по ситуации вокруг Украины, запись которого опубликована на YouTube-канале издания Washington Post.

«Наши действия не направлены против граждан России. Мы не намерены дестабилизировать Россию. Обращаюсь к гражданам России: вы не враги нам. И я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура. 77 лет назад наши народы сражались бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что США готовы решительно ответить, если Россия нападет на Украину, что, по словам американского президента, «до сих пор остается очень вероятным».

«Президент Путин и я согласились, что наши представители должны наряду с европейскими партнерами и союзниками работать над этим (дипломатическим урегулированием ситуации). Вчера российское правительство публично предложило продолжать дипломатию, я согласен, мы должны использовать любую дипломатическую возможность», — добавил Байден.

По его словам, США и Североатлантический альянс не обладают ракетами на Украине, а также, что у Штатов и НАТО нет планов по их размещению на украинской территории.

Байден отметил, что США готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией для улучшения стабильности и безопасности в Европе в целом.

Ранее британский таблоид The Sun заявил, что Россия «вторгнется» на Украину в 03:00 по киевскому времени (04:00 мск) 16 февраля.

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