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В МИД Греции заявили протест послу Украины из-за убийств этнических греков

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МИД Греции заявил протест послу Украины в Афинах в связи с инцидентом в селе Гранитное, повлекшим гибель и ранения этнических греков. Об этом сообщает РИА «Новости».

В греческом внешнеполитическом ведомстве отметили, что по поручению главы МИД Никоса Дендиаса был вызван посол Украины в Греции Сергей Шутенко, которому сообщили о «серьезном происшествии, произошедшем в селе Гранитное на востоке Украины, в результате которого погибли и получили ранения этнические греки».

В Министерстве иностранных дел Греции выразили особую озабоченность и заявили о необходимости защиты греческой общины, пострадавшей в конфликте. Греческая сторона также потребовала организовать и провести полное расследование инцидента, а также привлечь виновных к ответственности.

В публикации отмечается, что посол Украины выразил искренние соболезнования семьям погибших подчеркнув, что в инциденте не было политического или этнического мотива. Шутенко заявил МИД Греции, что виновные уже арестованы и будут привлечены к ответственности.

Ранее стало известно, что на востоке Украины в селе Гранитное двое этнических греков погибли и еще двое получили тяжелые ранения в результате конфликта с украинскими военными.

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