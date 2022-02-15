Путин напомнил об обещаниях НАТО не расширяться

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что НАТО обещает не расширяться, однако альянс оказывается у самых границ России. Трансляцию брифинга ведет RT.

«Что такое «говорят» в межгосударственных отношениях? <...> Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома», — заявил президент.

Он также отметил, что в последнее время обсуждаются и вопросы вступления Украины в альянс.

«Говорят, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО, и тут же говорят, что ее завтра не примут, а примут тогда, когда ее подготовят к этому. Но для нас это может быть поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос прямо сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса, мирными средствами. Мы надеемся, что наши озабоченности будут нашими партнерами услышаны и приняты всерьез», — подчеркнул Путин.

Между тем Шольц заявил, что расширения НАТО не планируется.

«Оно не обсуждается, его нет на повестке дня. Все это знают», — указал канцлер.

Он также выразил уверенность, что лидерам ФРГ и Германии не придется заниматься этим вопросом, пока они будут занимать свои посты.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение альянса на восток является «историей большого успеха», способствующей распространению свободы и демократии в Европе. Комментируя совместное заявление России и Китая, в котором говорится, что страны выступают против дальнейшего расширения НАТО. Столтенберг указал, что за последние десятилетия к международной организации присоединились страны Центральной и Восточной Европы. С конца холодной войны число членов организации почти удвоилось.