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Путин рассказал об атмосфере на переговорах с Шольцем

Путин: переговоры с Шольцем прошли в деловой атмосфере

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Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем прошли в деловой атмосфере. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ходе сегодняшних переговоров, которые прошли в деловой атмосфере, мы предметно и обстоятельно обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и перспективы их развития», — рассказал Путин.

По словам президента, «конечно, уделили особое внимание наиболее актуальным проблемам международной повестки».

«Всегда стремились к укреплению взаимодействия между нашими государствами. Сложилось впечатление, что федеральный канцлер также настроен на дальнейшее прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество», — отметил президент России.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц будет находиться на отдалении от Владимира Путина из-за отказа сделать ПЦР-тест во время переговоров.

Он уточнил, что заявления Олафа Шольца о том, что Германия находится на стороне Украины, не повлияют на встречу с российским президентом.

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