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В НАТО рассказали о влиянии сближения РФ и Китая

Столтенберг: сближение России и Китая влияет на безопасность НАТО

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Stephanie Lecocq/Pool via Reuters

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что сближение России и Китая, включая военное и дипломатическое, – это реальность, которая затрагивает безопасность НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«НАТО должна реагировать на реальность, которая сегодня такова: Россия и Китай в последние годы становятся все ближе. Они проводят совместные учения, теснее сотрудничают в дипломатии, в Совбезе ООН… Это все факты, которые имеют влияние на безопасность. Мы не можем не принимать это во внимание», — рассказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что в текущий момент рано ставить вопрос о пересмотре планов по усилению военного присутствия НАТО на восточном фланге альянса, так альянс еще не видит признаков деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Столтенберг добавил, что государства-члены альянса за последнее время уже нарастили присутствие на восточном фланге. Он пояснил, что дальнейшие действия будут зависеть от развития событий на Украине.

Ранее генсек НАТО заявил, что признание самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР со стороны России будет являться нарушением минских соглашений.

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