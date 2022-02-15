Захарова посоветовала Британии извиниться за ложь о «вторжении» России на Украину

Глава МИД РФ Мария Захарова считает, что Лондону необходимо извиниться за слова о «вторжении» войск России на Украину.

«Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу», — написала она в Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая заявила, что поверит в отсутствие планов у Москвы по вторжению на Украину, после того как та отведет все войска от границ.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Россия может напасть на Украину в течение 48 часов. Он призвал все стороны к диалогу, а российское правительство — избежать «катастрофической ошибки для России».

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тыс. солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело.