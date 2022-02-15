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Британская журналистка указала на невежество главы МИД Британии Трасс

Журналистка Дежевски: невежество главы МИД Британии Трасс ухудшило отношения с Москвой

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Alastair Grant/AP

Британский обозреватель Мэри Дежевски считает, что высокомерие и невежество главы МИД Британии Лиз Трасс на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым привели к еще большему ухудшению отношений между странами. Об этом она написала в статье для интернет-журнала Spiked.

«Лиз Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, однако успела подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии: высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о «ценностях», — описала свое виденье визита британский обозреватель.

Она также добавила к списку недостатков Трасс невежество. Дежевски назвала визит Трасс в Россию «позором» для британской дипломатии. Журналист уверена — глава МИД королевства показала низкую подготовку к переговорам.

С Лиз Трасс во время переговоров случился конфуз. Она отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

Британскому послу Деборе Броннерт пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы ее исправить.

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