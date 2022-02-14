В СНБО назвали число находящихся за границей депутатов Рады

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что за пределами Украины в настоящее время находятся 23 депутата Верховной рады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады, которые выехали за границу, в течение 24 часов вернуться обратно.

Он также подчеркнул, что считает ошибочным отъезд дипломатов ряда стран в Западную Украину.

«Есть Украина, и она цельная. Поэтому, если, не дай бог, что-то есть, то это будет везде», — сказал украинский лидер.

На фоне усугубления политической ситуации ряд стран призвали своих сограждан и дипломатов уехать из Украины. Ситуацию подогревают западные СМИ, публикующие схемы и карты предполагаемого «вторжения» России на Украину, а также называющие конкретные даты полномасштабного «вторжения». Так, несколько дней назад Bloomberg сообщил, что «российское вторжение» произойдет 15 февраля, а источники Politico информировали, что президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля. В Пентагоне доказательства этому не представили.