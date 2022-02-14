Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Польше на заводе по производству взрывчатых веществ произошел взрыв 20:43
Президент НОК Норвегии о допуске Валиевой к ОИ: тут есть пробел в правилах... 20:40
Британский премьер считает, что Россия может напасть на Украину в течение... 20:31
Лидер думской фракции «Единая Россия» заразился коронавирусом 20:29
Энберт объяснил, что поможет Валиевой в личном турнире на ОИ 20:19
Врач назвал способ защититься от опасных инфекций, разрушающих мозг 20:17
В Польшу прибыли дополнительные F-15 20:04
В РУСАДА заявили, что лаборатория обещала передать результаты теста Валиевой... 20:01
Врач заявил о прохождении пика заболеваемости «омикроном» в Москве 19:56
На первый с начала пандемии карнавал в Венеции съехались 50 тыс... 19:53

В СНБО назвали число находящихся за границей депутатов Рады

Секретарь СНБО Данилов: за границей находятся 23 депутата Рады

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»/Depositphotos

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что за пределами Украины в настоящее время находятся 23 депутата Верховной рады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады, которые выехали за границу, в течение 24 часов вернуться обратно.

Он также подчеркнул, что считает ошибочным отъезд дипломатов ряда стран в Западную Украину.

«Есть Украина, и она цельная. Поэтому, если, не дай бог, что-то есть, то это будет везде», — сказал украинский лидер.

На фоне усугубления политической ситуации ряд стран призвали своих сограждан и дипломатов уехать из Украины. Ситуацию подогревают западные СМИ, публикующие схемы и карты предполагаемого «вторжения» России на Украину, а также называющие конкретные даты полномасштабного «вторжения». Так, несколько дней назад Bloomberg сообщил, что «российское вторжение» произойдет 15 февраля, а источники Politico информировали, что президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля. В Пентагоне доказательства этому не представили.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть