В Киеве не нашли предпосылок для «вторжения» России 16-17 февраля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок для широкомасштабного вторжения России 16-17 февраля, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ситуация находится «абсолютно под контролем», сектор безопасности и обороны Украины готов к любым вызовам.

Данилов также отметил, что в связи с этим Украина не обсуждает закрытие воздушного пространства и портов. Он призвал журналистов не сеять панику. Данилов также сообщил, что в настоящее время за границей находятся 23 депутата Верховной рады.

Между тем днем ранее издание «Страна.ua» сообщало, что с 14 февраля Украина закроет воздушное пространство.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, покинувших страну, вернуться обратно в течение 24 часов. Он подчеркнул, что также считает ошибочным отъезд дипломатов ряда стран в Западную Украину.