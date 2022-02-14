Сына главы Туркменистана выдвинули в кандидаты на пост президента

В Туркменистане кандидатом в президенты выдвинут вице-премьер Сердар Бердымухамедов, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ

Сына действующего главы государства выбрали в ходе девятого внеочередного съезда Демократической партии страны. Он обратился к присутствующим с речью и получил одобрение от участников.

Президентом страны может стать гражданин старше 40 лет, владеющий языком. Также он должен постоянно проживать и работать на территории Туркменистана в течение 15 лет. В результате выборов политик избирается главой государства сроком на 7 лет.

Ранее действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил о необходимости дать дорогу молодым на пути к управлению страной «на новом этапе» ее развития.

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать <...> руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности», — отметил глава государства.

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