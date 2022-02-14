Кулеба и Блинкен обсудили работу миссии ОБСЕ на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Украина заинтересована в полноценной работе миссии ОБСЕ в стране. Об этом она сообщил в Twitter.

Кулеба также отметил, что Киев и Вашингтон активно координируют усилия для защиты Украины, и выразил благодарность за решение оказать его стране макрофинансовую помощь.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация США на фоне ситуации вокруг Украины планирует отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ.

Однако позднее на сайте ОБСЕ было опубликовано заявление, в котором говорилось, что, несмотря на решение отдельных членов организации покинуть страну, миссия будет продолжать выполнять утвержденный мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине.