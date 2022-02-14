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Эксперт указала на неочевидную деталь в рукопожатии Зеленского и Шольца

Эксперт по этикету Баранова назвала странным рукопожатие «за кончики пальцев» Зеленского и Шольца

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Эксперт по практическому бизнес-этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова назвала странным рукопожатие канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского при встрече в Киеве, передает РИА «Новости».

Зеленский встретил Шольца у входа в Мариинский дворец. По словам эксперта, в деловом мире рукопожатия выглядят одинаково: руку протягивают перпендикулярно полу и пожимают, однако никто не переворачивает руку в горизонтальное положение, как это произошло между Шольцем и и Зеленским.

«За кончики пальцев в деловом мире, как и в политике, трясти руку своего собеседника — очень странное решение, так обычно не происходит», — отметила Баранова.

Ранее Шольц заявил, что во время встречи с украинскими властями для него важно выразить неизменную солидарность и поддержку со стороны ФРГ Украине. Он также указал, что Берлин ожидает сигналов о деэскалации из Москвы.

После визита в Киев канцлер отправится в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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