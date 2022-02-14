Лавров рассказал Путину о реакции на предложения России по безопасности

Никто из адресатов послания России о неделимости безопасности, кроме ЕС и НАТО, не ответил. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

Министр отметил, что подобное отношение является «пренебрежением», и понятие неделимой безопасности отличается от того, что пытается представить Запад. Лавров объяснил, что по ключевым проблемам, которые описала Россия в проекте (нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений и возвращение военно-политической конфигурации в Европе на позиции 1997 года) ответ был отрицательным.

«Нас, конечно, это удовлетворять не может», — добавил министр.

Он также подчеркнул, что Москва будет добиваться ответа по гарантиям безопасности, в том числе касательно «втягивания» Украины в НАТО.

По его словам, альянс стремится определять развитие ситуации на европейском континенте.

Говоря о Соединенных Штатах, Лавров пояснил, что первая часть их ответа не удовлетворяет Россию, в то время как вторая — более конструктивная. Министр отметил, что частично их реакция совпадает с ранее озвученными Москвой предложениями. США и НАТО готовы вступить в серьезные переговоры с Россией по некоторым аспектам гарантий безопасности, добавил он.

При этом Лавров сказал, что Москва будет настаивать на том, чтобы представленные ей предложения рассматривались «комплексно».

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что часть российских требований по безопасности могут быть приняты при условии, если Москва согласится на аналогичные шаги в Калининградской области.