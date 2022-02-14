Названа дата консультаций Украины с Россией и странами-членами Венского документа

Запрошенные Украиной консультации по Венскому документу в ОБСЕ пройдут во вторник, 15 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОБСЕ.

«Соответствующие консультации пройдут в закрытом режиме завтра во второй половине дня», — заявил он.

По данным источника, во встречах сможет принять участие каждый желающий участник ОБСЕ.

Днем ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев просит о встрече с Россией и всеми странами — членами Венского документа для обсуждения действий российской армии в приграничной с Украиной зоне.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности приняли в рамках ОБСЕ 30 ноября 2011 года. Согласно договоренностям, страны ежегодно обмениваются информацией о вооружении. Документом также предусмотрены консультации в связи с «необычной военной деятельностью» или опасными инцидентами.