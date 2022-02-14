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Страны G7 заявили, что готовы ввести «тяжелейшие» санкции против России

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AP

Страны G7 заявили, что готовы ввести «тяжелейшие» санкции против России, сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление.

«Мы готовы вместе ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь массивные и незамедлительные последствия для российской экономики», — указано в сообщении.

Заявление было составлено с учетом мнений глав финансовых ведомств стран G7.

«Любая дальнейшая военная агрессия со стороны России против Украины будет встречена быстрым, скоординированным и мощным ответом», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Европейский союз не могут определиться со списком компаний и продукции в пакете антироссийских санкций в отношении России.

Уточняется, что официальные лица США и ЕС планируют завершить разработку мер по ограничению экспорта в Россию ключевых технологий, которые производят западные компании.

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