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В Миндздраве рассказали о состоянии Жириновского

Минздрав: состояние госпитализированного с «омикроном» Жириновского стабильное

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

В Минздраве заявили, что состояние госпитализированного с «омикроном» главы ЛДПР Владимира Жириновского стабильное, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что ему продолжают оказывать медицинскую помощь.

Ранее источник агентства отметил, что политика пока не планируют выписывать из Центральной клинической больницы (ЦКБ).

«Нет, пока о выписке не может быть речи. Идет лечение», — рассказал собеседник агентства.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

В министерстве здравоохранения уточняли, что Жириновский находится в стабильном состоянии.

Представители центрального аппарата ЛДПР подчеркивали, что не надо верить слухам о якобы смерти Владимира Жириновского.

«В регионах наблюдается рост активности мошенников, желающих дискредитировать ЛДПР в лице общественности. Злоумышленники звонят членам партии, представляются сотрудниками Центрального аппарата ЛДПР и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем – это ложь!» — говорится в официальном заявлении, распространенном среди однопартийцев.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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