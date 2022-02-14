В Миндздраве рассказали о состоянии Жириновского

В Минздраве заявили, что состояние госпитализированного с «омикроном» главы ЛДПР Владимира Жириновского стабильное, сообщает РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что ему продолжают оказывать медицинскую помощь.
Ранее источник агентства отметил, что политика пока не планируют выписывать из Центральной клинической больницы (ЦКБ).
«Нет, пока о выписке не может быть речи. Идет лечение», — рассказал собеседник агентства.
9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.
В министерстве здравоохранения уточняли, что Жириновский находится в стабильном состоянии.
Представители центрального аппарата ЛДПР подчеркивали, что не надо верить слухам о якобы смерти Владимира Жириновского.
«В регионах наблюдается рост активности мошенников, желающих дискредитировать ЛДПР в лице общественности. Злоумышленники звонят членам партии, представляются сотрудниками Центрального аппарата ЛДПР и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем – это ложь!» — говорится в официальном заявлении, распространенном среди однопартийцев.
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