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В США заявили о потере статуса мирового гегемона и усилении России

American Conservative: США потеряли свою гегемонию после войны с Ираком и Афганистаном

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Hoshang Hashimi/AP

Соединенные Штаты потеряли статус мирового гегемона впоследствии интервенций в другие государства, в том числе в Ирак и Афганистан. Об этом написал обозреватель Род Дреер в статье для журнала American Conservative.

«Теперь мы должны жить с последствиями неправильного выбора, который мы тогда сделали, и никакое хвастовство, и выдача желаемого за действительность не могут изменить ситуацию», — написал журналист.

Дреер подчеркнул, что у американского правительства не было прав на то, чтобы быть единоличным арбитром в международных отношениях.

По его словам, жители США не могут смириться с тем, что Россия после «холодной войны» начала помыкать их страной, но в то же время никто не хочет войны. Также автор статьи обратил внимание на то, что РФ защищает свои геополитические интересы на собственной территории, в то время как США рискуют начать Третью мировую войны из-за Украины.

«Сейчас не 1992 год. Россия сильнее, чем была тогда, а Америка слабее, в основном из-за собственной глупости. <…> Что это за мировой порядок, который позволяет Соединенным Штатам определять, что могут, а что не могут делать другие страны?» — написал Дреер.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что администрация действующего американского лидера Джо Байдена разрушила страну за один год.

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Отношения России и США
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