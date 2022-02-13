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Зеленский попросил Байдена как можно скорее приехать на Украину

CNN: Зеленский попросил Байдена как можно скорее приехать на Украину

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Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом предложил ему посетить Украину. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Отмечается, что положительного ответа от Байдена не последовало. Собеседник телеканала отметил, что визит американского президента в Киев на фоне текущего кризиса крайне маловероятен.

Ранее сообщалось, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на российско-украинской границе.

Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и дал понять, что Вашингтон вместе со своими союзниками и партнерами быстро и решительно ответят на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины.

Отмечается, что разговор продлился менее часа.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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